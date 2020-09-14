النية فستان والنتيجة جلابية.. صورة تكشف فشل منى هلا في التفصيل

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية منى هلا عن فشل محاولتها في تفصيل فستان، لافتة إلى أنه تحول إلى "جلابية" دون قصد منها.

منى هلا نشرت صورة للفستان، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وسخرت منه، بقولها: "النية = عمل فستان ابيض طويل بكم.. النتيجة = جلابية تعالى يا قناوي يا أبنى هنجوزك هنومة".

وكانت الفنانة المصرية منى هلا قد تعرضت مؤخرا لإصابة في وجهها بسبب قطها، والذي تطلق عليه اسم "فريدي".

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منى نشرت صورة لها، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فريدى هبشنى من وشى، ابنى غدر بيا، ليه كده يا زمن؟؟؟ تربيتى مطمرتش فيه، عودة الابن الضال".

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية كذّبوا ادعائها، مؤكدين أنهم لا يروا أية إصابات في وجهه، وهو ما دفعها للرد في التعليقات قائلة: "لا والله الصبح صحيت وشى وارم و مخربش كله بس حطيت كريم للحروق بس لسه بعض الآثار.. تحت عنيا منفخين ومخربشين جامد".