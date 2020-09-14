باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد: اليوم صاروا 9

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها الوحيد "إيلي"، والذي أتم عامه التاسع.
الفنانة اللبنانية أقامت حفل مميز لابنها، وأحضرت له قالب تورتة يحمل مجسمات لشخصيات كرتونيه، بالإضافة لرقم 9.
باسكال شاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "اليوم صارو ٩ عقبال المية ياروح ماما".
وأضافت: "أحلى نهار بحياتي ١٤ أيلول الله يخليلي اياك انت حياتي روحي قلبي شوفك احلى شاب هابي بيرث دي".
يُذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد احتفلت بزفافها على الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد عام 2010، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بجزيرة قبرص، وقد أثمر زواجهما عن طفل واحد يُدعى «إيلي» وضعته الفنانة اللبنانية في سبتمبر 2011.
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