شيكو يسخر من فيديو لنسرين أمين على البحر: أنتي أوفر

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية نسرين أمين مقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه على شاطئ البحر.

الفنانة المصري أرفقت مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "الصيف ما انتهاش... summer is not over".

الفنان شيكو سخر من نسرين أمين، والذي تربطه بها علاقة صداقة، حيث علق قائلا: "الصيف مش أوفر أنتي اللي أوفر".

وكان شيكو قد تعاون من الفنانة نسرين أمين من قبل في فيلم "حملة فريزر"، وهو من بطولة هشام ماجد، وشيكو، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد فتحي، ودارين حداد، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تألقت نسرين أمين في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شاركت في بطولته أمام ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، محمود حجازي، وغيرهم، والعمل والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

وتنتظر نسرين عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي تشارك فيه كضيفة شرف أمام دينا الشربيني، كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، للمخرج أحمد الجندي، كما أنها انتهت من تصوير فيلم جديد بعنوان «يوم 13» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد داود، دينا الشربيني، محمد ثروت، شريف منير، وغيرهم.