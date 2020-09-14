انطلاق الموسم الجديد من برنامج "the Insider".. ومحمد رمضان ضيف أولى الحلقات

رنا صلاح الدين - انطلق الموسم الجديد من برنامج "the Insider"، أمس الأحد 13 سبتمبر عبر شاشة دبي.

وحل النجم محمد رمضان، ضيفًا في أولى حلقات الموسم الجديد، وتحدث عن العديد من الأمور الفنية منها تعليقه على أغنية الفنان أحمد الفيشاوي الذي يطرحها بعنوان "نمبر2" كنوع من السخرية على أغنيته "نمبر1"، وخلافه أيضًا مع النجم أحمد السقا، وغيرها من المواضيع.

وقال "رمضان" على موضوع أغنية الفيشاوي:"محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم لكل شخص في الحياة وفي كل مجال، لأنها تمثل النجاح فما نقدرش نتريق على نمبر وان”.

وأضاف: "أتمنى التوفيق للفيشاوي والأغنية تبقى فعلا نمبر 2، وأغنية نمبر 2 هي اعتراف رسمي منه للعالم كله".