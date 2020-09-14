صور| أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" بالجلباب الفلاحي

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رنا صلاح الدين - تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، النجم أحمد حلمي، في حلقة اليوم الاثنين من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث حلمي خلال تواجده بالبرنامج عن العديد من الأمور الفنية والنجاحات الذي حققها طوال فترة مشواره الفني وأعماله السينمائية وأفيهاته التي لاقت تفاعل كبير، إضافة إلى حديثه عن زوجته الفنانة منى زكي وعلاقته بأبناءه.
والمعروف عن أحمد أنه يمتلك خفة ظل يحبها الجمهور، حيث ظهر في كواليس الحلقة وهو مرتدي الجلباب الفلاحي.
احمد حلمي واسعاد يونس
احمد حلمي واسعاد يونس
احمد حلمي واسعاد يونس
يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمى السينمائية هو "خيال مآتة" الذي عرض العام الماضى، ولكن لم يحقق النجاح الذي تعود عليه جمهور "حلمي".
وشارك فى بطولته، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.
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