بقيادة جوليا روبرتس هجرة جماعية للنجوم من هوليود.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تقود النجمة جوليا روبرتس حملة هروب جماعي لأشهر النجوم من هوليود، حيث ينضم لها باقة من أكبر مشاهير السينما العالمية.

وتخطط جوليا روبرتس للانتقال إلى سان فرانسيسكو بعد تجديد منزلها الضخم، الذي تكلف 6.3 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نجوم آخرين من بينهم توم هانكس ونيكول كيدمان وزاك إيفرون، يخططون للهروب من هوليود أيضا قريبا.

وأوضحت أن المنسق الموسيقي الشهير، كالفن هاريس اشترى منزلًا بقيمة 4.2 مليون دولار في مدينة لوس أنجلوس.

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وأشارت إلى أن رجل الأعمال إيلون ماسك، اشترى كذلك 4 منازل جديدة خارج هوليود.

وانضم إليهم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل؛ بعد قرارهما بالاستقرار في مونتسيتو بكاليفورنيا بدلا من هوليود.

وأكد النجم أندي نيوتن إن أحد أهم أسباب هروب النجوم من هوليود حاليًا هو فقدان المدينة لجاذبيتها، حيث غير فيروس كورونا كل شيء ولم يعد المشاهير يحبون العيش في الهواء الملوث.