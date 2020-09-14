“السيد الحطأ” لـ جان يامان يستحوذ على اهتمام متابعي المسلسلات التركية

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّر مسلسل “السيد الحطأ” للنجم التركي جان يامان قائمة المواضيع الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين جميع المسلسلات التركية المعروضة خلال الفترة الراهنة.
في التفاصيل نشر موقع DIGILUP القائمة من خلال منشور عبر موقع انستغرام وأعلن عن عشر مسلسلات تصدرت مختلف المنصات الإلكترونية.
واحتل مسلسل “السيد الحطأ” المرتبة الأولى وهو من بطولة جان يامان وأوزغي غوريل، وجاء مسلسل “أنت اطرق بابي” في المرتبة الثانية وهو من بطولة هاندا أرتشيل وكرم بورسين.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مسلسل “اليوم الجيد واليوم السيء” بعد طرح أولى حلقاته من بطولة الممثلة إلتشين سانغو.
واحتلّ مسلسل “إبنة السفير” الذي يجمع بين نسليهان أتاغول وإنجين أكيوريك المرتبة السادسة، وجاء مسلسل “الحفرة” في المرتبة السابعة.
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