بالفيديو – هيفاء وهبي تستعد لعمل جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: على ما يبدو أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تستعد لتسجيل عمل جديد، إذ شاركت متابعيها عبر خاصية الستوري لقطات من كواليس الاستديو الذي تسجل فيه من دون الكشف عن أي تفاصيل.

يذكر أن هيفاء انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل أسود فاتح الذي تشارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم معتصم النهار صبري فواز وأحمد فهمي وروجينا وغيرهم .

ما شوقت هيفاء الجمهور للمسلسل من خلال نشرها لقطة من الكواليس ظهرت فيها برفقة معتصم النهار.

وعلقت: قمرين دول ولا عنيك ..ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جداً! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”.