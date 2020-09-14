نصيحة من نيللي كريم للتغلّب على أزمات الحياة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية نيللي كريم عبر خاصية الستوريز في “إنستغرام” مقاطع فيديو، تحدثت فيها عن المواقف التي يجد الإنسان صعوبة في تجاوزها، وأيضاً عن دعم الناجين من الاعتداءات، حيث قالت: “في وسط زحمة الحياة معرضين لمواقف تؤثر على حالتنا النفسية.. في مواقف بتبقى تقيلة لدرجة إن البني آدم مش عاوز يعيش أو يكلم حد .. ولا عاوز يكمل الحياة.. وفي ناس بتقدر تعدي المحنة ديه.. يتعلموا منها ويكونوا أقوى .. ويساعدوا ناس تانية”. وأضافت: “خليك قوي .. خلي عندك إيمان أن كل حاجة نقدر نعديها مع بعض ونساعد بعض .. أنت الأقوى”.

وكانت نيللي قد شاركت جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر خلال تمضيتها إجازتها الصيفية في الجونة، وعلّقت عليها عبر “إنستغرام” قائلةً :”الجنة على الأرض”.

من ناحية أخرى، قرّر صنّاع مسلسل “بـ100 وش” للنجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيل المسلسل لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكري لا تعمل في موسمين متتالين، وتفضّل أن تأخذ قسطاً من الراحة… لذلك تم تأجيل المسلسل.