نبيلة عبيد توجّه رسالة خاصة لكاظم الساهر

متابعة بتجـــــــــــــرد: عبّرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن عشقها لأغاني النجم العراقي كاظم الساهر، وحرصت على تهنئته بيوم ميلاده من خلال صفحتها على تطبيق “إنستغرام”، فنشرت مقطع فيديو ضم صوراً لها على أنغام أغنية “القيصر” “عيوني روحي كبدي”، وعلّقت عليه قائلة: “بحب صوت كاظم الساهر، وأغانيه الجميلة، وفي عيد ميلاده عايزة أقوله كل عام وأنت فنان كبير، كل سنة وأنت بخير”.

وكانت عبيد قد قررت أن تحكي مشوارها الفني في كتاب، ويعمل المؤلف والناقد السينمائي المصري محمود قاسم على الكتاب، الذي يحتوي على شرح واستعراض لتاريخها الفني، الذي بدأ عام 1961، ويتضمن أيضاً تفاصيل جديدة عن أعمال الفنانة وتعاملها مع المخرجين والممثلين على مدار تاريخها الفني.

يُذكر أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سكر زيادة” بمشاركة النجوم: نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، وهو من إخراج وائل إحسان.