نجوى كرم بفيديو من تصميم جمهورها.. أغنية من بداية الحلم تعود إلى الواجهة من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تربط بين النجمة اللبنانية نجوى كرم وجمهورها علاقة مميّزة عمرها سنوات طويلة، وتظهر معالمها واضحة من خلال تواصل نجوى معهم عبر مواقع الإنترنت وأيضًا في تفاعلهم مع منشوراتها اليومية وأخبارها.

وفي الساعات الماضية استرجع عدد من محبّي نجوى ذكريات بداياتها الفنية، وعادوا بالزمن ثلاثين عامًا، إلى وقت طرح أغنية “الحق عليي” التي صدرت في ألبوم “يا حبايب” عام 1989.

وتناقل محبّو نجوى كرم الأوفياء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تمّ تصميمه خصيصًا لهذه الأغنية الطربية بلقطات من كليباتها، فأعادوها من جديد إلى الواجهة.

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أغنية “الحق عليي” من كلمات الياس ناصر وألحان إحسان المنذر، وكانت بمثابة بداية “الحلم الذهبي” بالنسبة لنجوى كرم التي كانت في ذلك الوقت تشقّ طريقها في عالم النجومية، وحققت حينها انتشارًا واسعًا في لبنان ومختلف انحاء الوطن العربي.

جدير ذكره أن نجوى كرم كانت قبل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، قد كشفت عن جهوزية أغنيتها الجديدة، دون أن تحدّد موعدًا نهائيًا لطرحها. كما اتفقت نجوى على التحضير لألبوم جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.