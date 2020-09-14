فيديو.. فنان مصري يتبرع بـ"شعره" لمستشفى سرطان الأطفال

تبرع الممثل المصري عمر خورشيد بـ25 سنتيمترا من شعره لأحد مستشفيات علاج سرطان الأطفال.

وشارك خورشيد مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وهو يقص شعره عند صالون الحلاقة للتبرع به لصالح أطفال المستشفى، "بغرض إسعادهم"، بحسب تعبيره.

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وقال خورشيد في المقطع المصور: "تم التبرع بـ25 سم لمستشفى سرطان الأطفال (57357)، أتمنى أكون السبب في إسعاد طفل، وأتمنى أن يقلدني القادر لعله أضعف الإيمان".

وعمر خورشيد هو نجل الممثلة المصرية، علا رامي، وهو متزوج من الممثلة المصرية، ياسمين الجيلاني، التي تعرضت لوعكة صحية قبل أشهر، ودخلت على أثرها المستشفى، ولم يكشف عن طبيعتها.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها أفلام "ريكلام" و"كاريوكي" و"ماتيجي نرقص" من بطولة يسرا.