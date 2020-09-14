فرانس 2 تسخر بثها ليوم خاص بلبنان بمشاركة فنية عالمية

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"الخليج 365" من بيروت: عقب الانفجار الذي عصف بالعاصمة اللبنانية مطلع آب الماضي، وبإيعاز من قصر الإليزي، تسخّر قناة "فرانس 2" الفرنسية، في الأول من تشرين الأول هواءها ليوم خاص بلبنان، سيتضمن نقلاً مباشراً من باريس وبيروت، وحفلاً غنائياً ضخماً سيجمع نجوماً لبنانيين وعالميين.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت مجموعة شبكة التلفزيون الرسمية الفرنسية في بيان لها عن تغطية خاصة من أجل لبنان طوال يوم الخميس الأول من أكتوبر، لتتوّج مساء اليوم نفسه بسهرة فنية يعود ريعها للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وقد أوكلت الجهات الرسمية الفرنسية مهمة الإدارة الفنية لهذا الحفل للمؤلف الموسيقي اللبناني-الفرنسي إبراهيم معلوف الذي سيشرف على التفاصيل كافةً.

من لبنان، ستشارك كلّ من الفنانة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي اسامه الرحباني اللذان أعربا عن اعتزازهما بالمشاركة في هذا العمل الكبير الذي تقيمه الدولة الفرنسية محبةً ودعماً للبنان، بحيث سيكون لهبه عدد من الإطلالات خلال الحفل مع أسامه الرحباني وعدد آخر من المشاركين.

كذلك، سيشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة منها عازف البيانو الكبير عبد الرحمن باشا، والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعازفة الشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان.

هذا بالإضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين منهم Sting، , Vianney , Florent Pagny , Clara Luciani, Pascal Obispo , Melody Gardot , Fiori,Yannick Noah , Patrick Bruel , و Bernard Lavilliers

بالإضافة إلى كل من Matthieu Chedid و Ycar اللبنانيي الأصل.

ينطلق الحفل مباشرة الساعة التاسعة مساء بتوقيت باريس من مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية مع مقدم البرامج الشهير "ناجي"، بالاشتراك مع الإعلامية الفرنسية، اللبنانية الأصل، ليا سلامة ببث لتقرير من نصف ساعة أعده برنامج Envoyé Spécial الذي سيسرد فيه عدد من الناجين من الانفجار معاناتهم، لتنطلق بعدها السهرة الفنية.

يذكر أن هدف الحفل هو مساعدة اللبنانيين وسيتم خلاله جمع التبرعات التي سيذهب ريعها لدعم عدد من الجمعيات الإنسانية في لبنان.

