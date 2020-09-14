"غربة" جديد الدراما اللبنانيّة على الـ"LBCI"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: ينطلق إبتداءً من يوم الأربعاء المقبل عرض المسلسل اللبناني الجديد "غربة" على الـ"LBCI".

تدور أحداثه بين عام 1956 وبداية الستّينات، مُلقية الضوء على مواضيع إجتماعية كان لها أثرها في تلك الحقبة الزمنية.

أن تُقرّر "حلى" (فرح بيطار) التي تعيش في إحدى القرى اللبنانية، أن تتحدّى التقاليد و تقع في حبّ "مروان" (كارلوس عازار) الذي يكبرها سنّاً وتعيش معه دون زواج، شكّل صدمة كبيرة لوالدها وعائلتها، في وجه مجتمعٍ صارمٍ كانت له نظرته وعاداته في ذلك الوقت.

هل ستكتشف "حلى" التي تمرّدت على مجتمعها من أجل "مروان" أنّ الثمن الذي ستدفعه قد يكون غالياً؟ أم سيتمكّن "رامي" (وسام حنّا) الذي دخل حياتها من مساعدتها؟

"غربة" إنتاج "أفكار برودكشن"، قصة سيناريو وحوار ماغي بقاعي، إخراج ليليان بستاني، بطولة كارلوس عازار، فرح بيطار، وسام حنا، أسعد رشدان، سينتيا زينون، شادي ريشا، كارين سلامة، طوني عاد، ندى عماد خليل، رالف معتوق، وغيرهم...