Wyclef Jean يُطلق أغنيته "Immortal" تحيّة لبيروت

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق النجم العالميّ Wyclef Jean أغنية جديدة بعنوان "Immortal" مُهداة لمدينة بيروت بعد الإنفجار المُدمّر الذي وقع في العاصمة يوم الرابع من آب.

أغنية "Immortal" تنقل صورة العاصمة بيروت التي لا تموت والتي تنهض دائماً وتتجاوز كلّ المحن والكوارث. وقد تعاون من خلالها Wyclef Jean مع المُنتج والمؤلّف الموسيقيّ وعازف البيانو العالميّ غي مانوكيان ومع الرئيس التنفيذيّ لشركة XO والمُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي حيث وحّدوا قواهم معاً بهدف نشر هذه الأغنية عالمياً.

وعن هذا التعاون قال المؤلّف الموسيقيّ وعازف البيانو غي مانوكيان:"لقد جمعتني أعمال عدّة بالنجم الأسطوري Wyclef Jean وعملنا سوياً على مدى 13 عاماً. ولقد زار Wyclef Jean لبنان مرّات عدّة خلال هذه السنوات وقدّم عروضاً موسيقيّة فنيّة ووقع في حبّ الشعب اللبنانيّ وثقافته الغنيّة وأصبح لبنانياً أكثر من الكثيرين.

وأضاف:" عندما تواصلت مع Wyclef لمُساعدتنا على تسليط الضوء على لبنان، لم يتردّد لحظة ووافق وتبنّى هذا المشروع وقام بكتابة أغنية من القلب مُهداة للبنان الحبيب".

وختم مانوكيان برسالة صادقة لـWyclef Jean قائلاً:"أنا فخور بصداقتنا وفخور بكوني جزء من هذا العمل الرائع". كما توجّه بشكر خاصّ للمُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم صليبي الذي يحمل وطنه لبنان دائماً في قلبه، والذي يعمل على خطط فنيّة لإيصال هذا العمل عالمياً، وأيضاً لخليل صحناوي الذي أنتج الفيديو الخاص بالأغنية".

من جهته، عبّر وسيم SAL صليبي عن فخره الكبير بأصدقائه Wyclef Jean وغي مانوكيان وبعملهما على هذا الإصدار القويّ ذو الرسالة الهادفة.

وقال:" أغنية "Immortal" أثّرت بي كثيراً لحظة سماعها. وأتمنّى أن نتمكّن معاً من إحداث فرق وتغيير وأن نُثبت للعالم أجمع أنّ لبنان لا يموت".

تجدر الإشارة أنّ كامل عائدات أغنية "Immortal" ستذهب إلى الجمعيّة الخيريّة اللبنانيّة Lebanon Of Tomorrow التي قدّمت المُساعدة والإغاثة على الأرض منذ لحظة وقوع الإنفجار في بيروت.