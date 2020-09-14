شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر طائر سرق الأضواء من ناومى واتس فى فيلمها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ناومي واتس بأن طائر عقعق سرق منها الأضواء في مشاهد عدة من فيلم « Penguin Bloom» الذي عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يقام بصيغة افتراضية.

وتؤدي واتس في الفيلم دور سام بلوم، وهي الشخصية الرئيسية في القصة الحقيقية المقتبسة من كتاب يحمل الاسم نفسه، ويتمحور حول طائر مصاب سُمي بينجوين (البطريق)، يساعد عائلة في تجاوز مأساة إصابة الوالدة بالشلل بعد سقوطها.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قالت الممثلة التي شاركت في أفلام لمخرجين هوليووديين كبار كديفيد لينش وشون بين: «لقد كنت قلقة بعض الشيء بشأن كيفية جعل طيور عقعق تؤدي أدواراً تمثيلية، فمن المعروف جيداً أن هذه الطيور ليست على قدر كبير من الودّ».

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واضافت واتس "أتذكر عندما قرأت الكتاب ، كان يوم أحد ، يومًا عاديًا وكنت كسوله في السرير وكنت أعرض الكتاب على أطفالي وقد انجذبوا إليه تمامًا ..في تلك اللحظة ، تأثرت تمامًا بالصور، وبصفتي ممثلة ابحث عن هذا النوع من الادوار طوال الوقت ".

أما المخرج الأسترالي جليندين إيفين فأوضح أن مشاهد كثيرة في الفيلم هي نتاج تقنيات الكمبيوتر. لكنها استندت قبل كل شيء على "عدد كبير" من طيور العقعق الحية، ولاحظت واتس مازحة أن هذه الطيور "سرقت المَشاهد يوماً بعد يوم".

وعلى سبيل المزاح كذلك، قال أندرو لينكولن الذي يؤدي دور زوج سام "يُقال دائما إن من غير المستحبّ التمثيل مع الأطفال أو الحيوانات، إذ عندما يكون (أداؤهم) جيدين، ينصبّ الاهتمام عليهم وحدهم".