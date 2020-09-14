شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض "الوردة والتاج" يومى الأربعاء والخميس بقرار من أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إعادة العرض المسرحى "الوردة والتاج" على مسرح على فهمى بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وذلك يومى 16 و 17 من شهر سبتمبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء.وكان العرض المسرحى "الوردة والتاج" فاز بالمركز الأول في مسابقة العروض المصرية الحية ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من المهرجان الدولى للمسرح التجريبى.

عرض «الوردة والتاج» المأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب الإنجليزي جي بي برسيتلي حالة اليأس والإحباط التي انتابت الكثير من مواطني أوروبا بعد الدمار الشديد الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، إذ تجتمع نماذج إنسانية في حانة تتراوح أعمارهم بين الشيخوخة والكهولة يتذمرون من واقعهم البائس والوحدة الباردة التي يعيشون في ظلالها، فقد فقدوا الدفء الإنساني على كل المستويات ولم يعد يتبقى لهم سوى لعن الحياة، فجأة يظهر بينهم غريب بملابس سوداء غريبة، إنه «الموت» جاء ليحقق لهم رغبتهم في الرحيل، فإذا بهم يتمسكون بالحياة مهما كانت بائسة ويبدأون في مقاومة الواقع المظلم والبحث عن زوايا مضيئة في جنباته.

"الوردة والتاج " اخراج ابراهيم اشرف، دراماتورج ياسر ابو العينين ، إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية وأداء طلاب المعهد