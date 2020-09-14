شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده: إنسان محترم وأنا واحد من معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم ياسر جلال، صديقه الفنان يوسف الشريف، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم، مؤكدا أنه ليس نجما فنيا فقط، بل إنه إنسان محترم وجميل، حيث قال جلال، فى مقطع فيديو نشرته الروائية إنجى علاء، زوجة الشريف، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وأنت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة، يوسف مش بس نجم كبير لكنه إنسان جميل ومحترم وأنا أحد معجبينه.. يارب تحقق السنة دى كل أحلامك وتعمل لنا عمل عظيم زى ما عملت، ومن قلبى بتمنى لك كل توفيق.. كل سنة وأنت طيب".

ورد يوسف، على تهنئة جلال، عبر تويتر أيضا، قائلا: "كلام كبير من نجم كبير.. وأنت طيب وبخير وانت كمان دايماً تمتعنا بأعمالك الجميلة".

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واحتفلت الكاتبة إنجى علاء، بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، فى إحدى قرى الساحل الشمالى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على تويتر صورا من احتفالها بعيد الميلاد الذى أقامته على شاطئ البحر وزينته بوضع الورود والشموع على الرمال.

ووجهت إنجى، رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان يوسف الشريف، حيث قالت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبى وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك ومحقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".

وشارك يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" خلال رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.