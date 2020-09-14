شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستمتع بغروب الشمس على البحر : يشعرنا بالحنين إلى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى جمهورها عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة:" غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية".



ليلى علوى

من ناحية أخرى استعادت الفنانة ليلى علوى ذكرياتها في فيلم "غرام الأفاعى" الذى يعتبر إحدى العلامات في السينما المصرية، كما حرصت على سؤال جمهورها حول النهاية المستحقة لشخصية "مهجة". وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر: "الحياة بشكل عام.. والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة.. مش سهلة ومش بسيطة (مهجة) من فيلم غرام الأفاعي رغم ذكائها إلا أنها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية ، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ!".

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على صعيد آخر، أشادت النجمة ليلى علوى بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر تحت سفح الأهرامات في حضور عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من صور حفل القرعة عبر حسابها الشخصي بانستجرام، وكتبت: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم، في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".