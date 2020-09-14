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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الذهبى يتغزل فى والدته أصالة بعد سماع ألبومها الجديد "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الذهبى نجل المطربة السورية أصالة نصرى على التغزل فيها بعد سماع ألبومها الجديد "لا تستسلم"، حيث نشر صورة تجمعهما من دولاب الذكريات فى فترة طفولته، عبر موقع إنستجرام، موجهاً رسالة لها لتهنئتها على الألبوم الجديد.
وكتب الذهبى قائلاً "يقتلنى أن تذهبى إلى العمل يومياً وأنتى ما زلتى تتألمى، سأواصل إخبارك بتميزك عن الآخرين، ليدك أنقى قلب فى العالم، حتى فى أسوء الظروف، نحن محظوظون للغاية لوجود، ما زلتى قادرة على إنشاء أعظم ألبوم سمعته على الإطلاق".
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Mama, you carried all the weight your whole life. Wish I can take care of you, like you do for our family. You have the purest soul, and it kills me to see you go to work everyday while I know your still hurting, but I’ll always be there to remind you how special you are. You have the purest heart in the world ma, even at our darkest times, you keep reminding me how blessed we are, so it’s only right. Never had anyone in my corner, but you ma, even with everything thats going on you still managed to pour your heart and soul to create the greatest album I have ever heard and I truly mean it. I can never repay you for everything you have taught me. Your the most caring person I know my angel. Wishing I can shield you from all the coldness In this world. Cause that’s what you been doing your whole life. It’s time for me to do the same.... I know how stressed out you get, but just know I will do everything in my power to carry and cherish everything you taught me so you can always be proud of what you raised. I’m so proud of you my queen ❤️
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A post shared by Khaled Zahabi (@loodyagain) onSep 14, 2020 at 1:20am PDT
وكانت نشرت أصالة صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، من بوستر ألبومها الجديد، وأضافت النجمة السورية رسالة تفاؤل على صورتها التي نشرتها وكتبت قائلة: "أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق".
وأضافت: "أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتماً سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ".
وكانت أصالة فسرت سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
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