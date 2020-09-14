شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الذهبى يتغزل فى والدته أصالة بعد سماع ألبومها الجديد "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الذهبى نجل المطربة السورية أصالة نصرى على التغزل فيها بعد سماع ألبومها الجديد "لا تستسلم"، حيث نشر صورة تجمعهما من دولاب الذكريات فى فترة طفولته، عبر موقع إنستجرام، موجهاً رسالة لها لتهنئتها على الألبوم الجديد.

وكتب الذهبى قائلاً "يقتلنى أن تذهبى إلى العمل يومياً وأنتى ما زلتى تتألمى، سأواصل إخبارك بتميزك عن الآخرين، ليدك أنقى قلب فى العالم، حتى فى أسوء الظروف، نحن محظوظون للغاية لوجود، ما زلتى قادرة على إنشاء أعظم ألبوم سمعته على الإطلاق".

وكانت نشرت أصالة صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، من بوستر ألبومها الجديد، وأضافت النجمة السورية رسالة تفاؤل على صورتها التي نشرتها وكتبت قائلة: "أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق".

وأضافت: "أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتماً سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ".

وكانت أصالة فسرت سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".