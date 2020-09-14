شكرا لقرائتكم خبر عن الشيطان Lucifer يتحول لعارض أزياء فى أحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمى توم إليس صاحب شخصية الشيطان Lucifer، فى جلسة تصوير جديدة مختلفة عما يبدو عليه، حيث تحول إلى عارض أزياء ببدلة كاملة فى أحدث ظهور له، بعد نجاح الموسم الخامس من مسلسله الشهير الذى عرض منذ أيام عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

والتقطت المصورة ميسينا، مجموعة صور للممثل العالمى توم إليس، ونشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحول الممثل صاحب شخصية الشيطان الشهيرة لعارض أزياء بشكل مختلف.









المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

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قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.