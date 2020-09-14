شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس دويتو جديد يجمع مروة ناجى وعلى غزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة ناجى من تسجيل أغنية جديدة "دويتو" تجمعها مع اليوتيوبر على غزلان، وهى من كلمات عمر العبد، وألحان محمد صبرى، وتوزيع الموسيقى مؤمن ياسر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب.

وقالت مروة ناجى، لـ"الخليج 365"، إن هذا الدويتو سوف يكون مفاجأة للجمهور لأنه شكل جديد ومختلف عما قدمته فى أعمالها السابقة، وذلك لأنها دائماً تحب التغيير وتقديم اشكال موسيقية جديدة ومختلفة، وتتمنى أن ينال دويتو إعجاب الجمهور وقت طرحها.

من ناحية أخرى طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

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كما طرحت أيضا دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام".

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عم حياة الراحل بليغ حمدى.