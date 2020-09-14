شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال يوسف الشريف فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم يوسف الشريف بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 14 سبتمبر 1978اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة ، وهو عاشق لكرة القدم لعب في فريق الناشئين في النادى الأهلى ، ولكن تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب، ثم اتجه إلى العمل في مجال الإعلانات، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا.

اختاره المخرج شريف صبرى ليقوم بدور البطولة في فيلم سبع ورقات كوتشينة، واختار له اسم فني هو "يوسف الشريف"، وتوالت مشاركاته السينمائية والتلفيزيونية باسمه الجديد "يوسف الشريف"، وشارك في فيلم فتح عينيك مع مصطفى شعبان، وفيلم آخر الدنيا مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم هي فوضى وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه العالمي الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف.

كما قدم عددا من المسلسلات أهمها " المواطن إكس، رقم مجهول، العميل 1001 ، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد، لعبة ابليس، القيصر ، كفر دلهاب ، النهاية ".