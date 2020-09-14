شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. تعرف على موهبة حسن فايق قبل دخوله مجال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير منا لا يعلم موهبة الفنان الراحل حسن فايق قبل دخوله مجال التمثيل، والتى تحل اليوم ذكرى وفاته، فقد ظهرت موهبته أثناء الحفل الذى أقامه والده بمناسبة حصوله على الشهادة الابتدائية.

دعا فايق وقتها فرقة عكاشة الغنائية لإحياء الحفل، وغنى أثناء الحفل أغانى الشيخ سلامة حجازى، التى نالت إعجاب الحضور، فيما نصحه البعض باحتراف الغناء، لكن ذلك كان صعبا فى تلك الفترة.

وبعد وفاة والد الفنان حسن فايق دخل مجال التمثيل وهو فى سن السادسة عشر، حيث انضم فى البداية إلى فرق الهواة، وقدم مع روزاليوسف رواية "فران البندقية"، ولم يكتف بالتمثيل فقط، إذ كون فرقة من الشباب الذى يهوى التمثيل، وكان من بين أعضائها حسين رياض، عباس فارس، المخرج محمد كريم، كما كان بارعا فى إلقاء المونولوجات التى يؤلفها ويلحنها بنفسه، منتقداً فيها بعض الظروف الاجتماعية فى تلك الفترة.

وفى 14 سبتمبر من العام 1980، رحل عن عالمنا الفنان الكوميدى الكبير حسن فايق "أبو ضحكة جنان"، الذى ولد فى 7 يناير 1898، فى محافظة الإسكندرية، فيما كان يسكن مع عائلته بحى شبرا، وبدأ مسيرته الفنية فى عمر 16 عامًا مع فرقة الهواة، وفى العام 1914 عمل فى مسرحية (فران البندقية)، وانضم بعدها إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917، حيث قرر أن يكون فرقة مسرحية خاصة به، وقد اشترك للعمل فيها الممثل الكبير يوسف وهبى، وقد ألف حسن فايق عرض مسرحى عرضه فى افتتاحها بعنوان (ملكة الجمال).