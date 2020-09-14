فادي خفاجة منتقدًا عدم عرض أدوار عليه: "أتحدى أي مخرج بكفاءتي وخبرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان فادي خفاجة، عن استيائه من عدم عرض أعمال فنية عليه، ليشارك فيها.

ونشر "خفاجة" صورتين له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، معلقا "طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد الله بعد العمر ده كله، مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول".

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أضاف فادي: "ممكن اتحدي أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي اني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح مترسي ندقلها".

وجسد "فادي" شخصية واحد من أبناء سيناء، في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد.