صورة| إيهاب فهمي يحضر عرض مسرحية "سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص مدير المسرح القومي، الفنان إيهاب فهمي على حضور عرض مسرحية "سيد درويش". نشرت الفنانة لقاء سويدان بطلة العمل، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت "لقاء" على الصورة: "النجم إيهاب فهمي مدير المسرح القومي نورتنا يا بوب في المسرح، سيد درويش". مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي وكوكبة أخرى من الفنانين .

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