ناصر القصبي عن خالد سامي: "يحتاج لزراعة كبد وإلا سيموت بين أيدينا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد الفنان السعودي ناصر القصبي أن الفنان خالد سامي يرقد حاليًا في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة.
ونشر القصبي صورة خالد عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، معلقًا "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة ووضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة".
وتابع: "وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة والإ سيموت بين أيدينا".
خالد سامي ممثل ومؤلف ومخرج سعودي شهير، له عدة مشاركات كممثل في مسلسلات مصرية، بينها "بوابة المتولي"، "النوة"، "سور مجرى العيون"، "أهل الطريق"، "الخروج من الدائرة"، و"الضابط والمجرم".
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