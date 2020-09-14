صبا مبارك تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبا في الصور بإطلالة جديدة، وعلقت: "عندما يطلبون مني أن أكون بطًلًا خارقًا".

وشاركت صبا مبارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وعادت به للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها.