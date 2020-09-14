فيديو جديد لنسرين أمين على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت نسرين في الفيديو وهي تستعرض إطلالتها على البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية. وعُرض للفنانة نسرين أمين مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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