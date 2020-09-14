ماجي بوغصن تعزي أسر شهداء الحادث الإرهابي اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء الأربعة، الذين توفوا في الحادث الإرهابي بلبنان قبل ساعات.

وكتبت ماجي بو غصن، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش اللبناني بيدفع مرة جديدة ثمن الإرهاب، شباب خسروا أعمارهم وعم يعملوا واجبهم ويناضلوا ويحمونا، الله يرحم الشهداء الأربعة ويصبر أهلهم، ما في كلام بيعزي أهاليهم، صعبة كتير".

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنه قتل مسؤول خلية إرهابية نفذ هجوما بقنبلة وإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.