أغنيات اليوم الوطني السعودي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تحضر الأغنية الوطنية في جميع مناسبات الشعب السعودي، خاصةً في اليوم الوطني، إذ تعدُّ أحد مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

وما يميِّز هذه الأغنيات تفاعلُ الجمهور معها، وشعوره بالحماس والفخر بوطنه لدى الاستماع إليها، وعادةً ما تلقى رواجاً كبيراً في ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسِّس عبدالعزيز، حيث يحرص السعوديون على عرضها وسماعها في منازلهم، وفي المقاهي والسيارات والأسواق.

وعلى مر الزمن، حافظت كثيرٌ من الأغنيات الوطنية على رونقها، وبقيت خالدة في أذهان ونفوس جميع السعوديين، واحتلت مكانةً كبيرة لديهم.

وفي العام الجاري، صدرت عديدٌ من الأغنيات التي تتغزل بإنجازات الوطن وقيادته الرشيدة، تستعرضها لكم "الخليج 365" فيما يلي، لتستمتعوا بسماعها في اليوم الوطني السعودي الـ 90.



درع البلد







نشر الفنانان المحبوبان راشد الماجد، ورابح صقر هذا الـ "دويتو"، الذي يمتدح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من كلمات الشاعر مشعل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلي، وإيقاع هاني الدوسري، وحققت الأغنية في الشهر الأول من عرضها نصف مليون مشاهدة.



سيف الملهم







تعدُّ من أحدث أغنيات رابح صقر الوطنية، فقد أصدرها مطلع الشهر الجاري، من كلمات عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتتميز بغنائها بالفصحى.



الوطن الأعز







كتب كلماتها الأمير عبدالرحمن بن مساعد باللغة العربية الفصحى، واصفاً حال السعوديين، ومتحدثاً عن تاريخهم المجيد، وعاداتهم الأصيلة. وقد تغنَّى بها مجموعة من الفنانين السعوديين، هم إسماعيل مبارك، وعايض وفهد العمري، وناصر النايف، ولحَّنها صادق الشاعر.



الجواز السعودي







يحب الفنانون العرب عامةً والخليجيون بشكل خاص السعودية لوقفاتها المشرِّفة مع كافة الدول ودعمها لها، وهذا ما دفع الفنان الكويتي عبدالعزيز الويس إلى تقديم أغنية سريعة الإيقاع من ألحانه وكلمات عبدالرحمن المعاوي، تترجم ذلك الحب، حيث تغنَّى فيها بفضل الجواز السعودي، والفخر الذي يشعر به حامله.



أبونا وعزنا







تعاون الملحن ياسر بوعلي مع الشاعر صالح الشادي في أغنيةٍ للمجموعة، تدعو الله عز وجل أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويرعاه، كما تعبِّر عن حب الشعب لقائده لما يقدمه من عطاءٍ للوطن وأهله.



عدل ربي







إضافة إلى الدويتو، قدَّم الفنان عايض هذه الأغنية فرحاً باليوم الوطني الـ 90، من كلمات منى، وألحان ياسر بوعلي، وإشراف الهيئة العامة للترفيه. وتؤكد كلماتها ثقة الشعب بقيادته الرشيدة، والسمع والطاعة لما تصدره من أوامر، خاصةً في أزمة كورونا، وتتغزل بالتدابير والاحترازات الصحية التي اتخذتها السعودية لمواجهة الوباء.



سلام من السعودية





من فكرةٍ لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، كتب عبدالله بو راس "دويتو" لمجموعة من الفنانين السعوديين، يتحدث عن جمال المدن السعودية، حيث يعبِّر محمد عبده عن أهمية مكة المكرمة دينياً، ويوضح طلال سلامة مكانة المدينة المنورة، ويتحدث راشد الماجد عن نجد، ويتغزل جابر الكاسر بأهل تبوك، ويمتدح خالد عبدالرحمن أهل الجوف، ويثني أصيل أبو بكر على أهل حائل، ويُذهل رابح صقر المستمعين بالحديث عن مناقب أهل المنطقة الشرقية، ويغني راشد الفارس لأهل نجران، وعبدالمجيد عبدالله لأهل عسير، وعايض يوسف لأهل الباحة، وداليا مبارك لأهل جازان، وعبادي الجوهر لأهل القصيم، وماجد المهندس لأهل المنطقة الشمالية. وقد حصدت الأغنية، التي لحَّنها أحمد الهرمي، نجاحاً كبيراً، حيث حققت خلال ثلاثة أشهر فقط خمسة ملايين مشاهدة.

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يا وريث المجد







أصدر الفنان إسماعيل مبارك، في يونيو الماضي، أغنية أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثنى فيها على همَّته، وعمله على تطوير السعودية لتصبح من أفضل بلدان العالم معتمداً في ذلك على شعبه الذي وصف همَّته بـ "جبل طويق". والأغنية من كلمات سنام، وألحان نواف عبدالله.



معك معك





تغنَّى الفنان عبدالمجيد عبدالله من كلمات الشاعر فهد المساعد بهذه الأغنية التي تتحدث عن ترابط الشعب، واتباعهم قيادتهم الرشيدة، ونظرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحكيمة التي تعيد تعريف التاريخ، وقد طرحها في يونيو الماضي، ونالت نصف مليون مشاهدة.



شموخ طويق





كتب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أغنيته للأمير محمد بن سلمان ممتدحاً مسيرته، وغنَّاها راشد الماجد في مايو الماضي من ألحان الفنان عبدالعزيز المعنى.



للعزم سيرة







أدَّى الفنان راشد الفارس في الفترة الأخيرة كثيراً من الأغنيات الوطنية، منها هذه الأغنية التي تمتدح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتصفه بأجمل الأوصاف، من كلمات الجادل، وألحان سهم، وقد حققت مليون مشاهدة.



يوم الوطن





قدمها إبراهيم الحكمي من كلمات فيصل بن محمد السديري احتفالاً باليوم الوطني، وتتحدث عن تخطي الشعب السعودي جميع العوائق حينما يناديه الوطن.





أغنيات وطنية سعودية ركائز أساسية في المناسبات السعودية





يذكر أن هناك أغنياتٍ وطنية، تعدُّ ركائز أساسية في المناسبات السعودية، منها "فوق هام السحب" التي تبيِّن مكانة الوطن العالية، وتمدح إنجازات الملك عبدالعزيز بصوت فنان العرب محمد عبده، وكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، و"وطني الحبيب" التي سُجِّلت عام 1381هـ، من غناء وألحان الفنان طلال مداح، و"أنت ملك" التي تجسد العلاقة الوطيدة بين الشعب والقيادة الرشيدة، من غناء رابح صقر، الذي غنى أيضاً "يا دار" من قصائد عبدالعزيز السالم، و"نحمد الله جت على ما نتمنى" الخيار الأول للعرضة لتميُّزها بألحان تلائم ذوق الشعب السعودي، من كلمات عبدالرحمن الصفيان، و"عاش سلمان" الأغنية التي لاقت انتشاراً واسعاً، وغناها راشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، من كلمات الشاعر الراحل مبارك الحديبي.

وقد شهد العام الماضي 2019 انتشار كثيرٍ من الأغنيات الوطنية، وتحقيقها ملايين المشاهدات، منها "فوق السحايب" التي تصدرت أغنيات اليوم الوطني الـ 89 بـ 13 مليون مشاهدة، وتتحدث باللهجة السعودية عن إنجازات الوطن وقادته، وتجمع بين الراب واللون الخليجي، وشارك في كتابتها وغنائها بطريقة الراب عماراب، وقصي، فيما كتب ولحَّن الجزء الآخر من الأغنية ياسر الغامدي، وغنَّاها عبدالعزيز الشريف، بدعمٍ من هيئة الترفيه، وأغنية "نبض سعودي"، التي نشرها الفنان بدر الشعيبي في سبتمبر الماضي، وعبَّر فيها عن حب الشعب السعودي لوطنه وقيادته، وكفاح ملوك البلاد لتوحيد أرجائها، وأهمية رؤية ولي العهد، من ألحان بدر وغنائه، وكلمات الصلال، و"أنا السعودي"، التي كتبها الأمير بدر بن عبدالمحسن للأرض السعودية، وغنَّاها عباس إبراهيم، من ألحان ياسر بوعلي، بينما أدى عبدالمجيد عبدالله "وش يكون الحب"، وقدَّم في كليبها مهند الحمدي رسائل وطنية عدة، وقد لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً، حيث حصدت مليون مشاهدة، بينما حقق كليب "هذا مكانك يا السعودي" لفهد بن فصلا، وبندر بن عوير تسعة ملايين ونصف المليون مشاهدة في سبتمبر الماضي، من كلمات أحمد الجويدي، وغنى راشد الماجد "يا شاغل الناس" مادحاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب "طبع السعودي" التي تثني على تقدم السعوديين وإنجازاتهم على مر السنين من كلمات واحد، وألحان سهم، أما وليد الشهري، فطرح "هلا يا سيد المجد" من ألحانه وغنائه، وكلمات زبن بن عمير، وأهداها إلى ولي العهد، وتغنَّى أحمد غزالة من ألحانه وكلمات البتول "يسألون المجد"، مثنياً على الأمير محمد بن سلمان، ومادحاً هيبته وحضوره، فيما كتب معاذ عبدالعزيز "سيدي يا سيدي"، ولحَّنها وغناها محمد إحسان، وتحدث فيها عن الرؤية المباركة لولي العهد، وعلى صعيد الأطفال، تغنَّى أخيراً ياسر النهير، ورفيف الشمري بأغنية لليوم الوطني تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، تتحدث عن افتخار الشعب السعودي بوطنه وملوكه، وفي 2018 قدَّم الفنان عايض "يا طويق"، وغنَّاها للمرة الأولى في افتتاح القدية، في حضور الملك سلمان، وولي عهده، من ألحانٍ أجنبية وكلماتٍ عربية أصيلة، وفي العام ذاته، جسَّدت أغنية "ماضون على العز" تاريخ ملوك السعودية، حيث تحدثت عن خطوات الملك عبدالعزيز لتوحيد البلاد، وحرية ابنه الملك فيصل، والرخاء في عهد الملك خالد، والخير في عهد أخيه الملك فهد، وطيبة قلب الملك عبدالله، وعزم وحزم الملك سلمان، ورؤية أول حفيدٍ يحكم الدولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما انتشرت أغنية "هذا السعودي فوق" لفهد بن فصلا، حيث وصلت إلى 116 مليون مشاهدة، و"يا السعوديات" لعبدالمجيد عبدالله التي مدح فيها السعوديات اللاتي وصلن إلى أعلى المراتب، وفي العام الذي سبقه، غنى راشد الماجد "يا محمد" الأغنية التي نالت 22 مليون مشاهدة، كما نجحت له "سمو المجد" قبل خمسة أعوام.

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