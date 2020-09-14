تفاصيل وموعد حفل "أندروميدا" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي فريق أندروميدا فى حفلين متتاليين، وذلك يوم الجمعة المقبل 25 من سبتمبر الساعة السادسة والثامنة مساءً بقاعة النهر. النهر. يشار إلى أن "أندروميدا" هو أقدم فريق روك فى مصر والشرق الأوسط، وقد سمى بهذا Advertisements الاسم نسبةً إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض. الاسم نسبةً إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض. بالإضافة إلى ذلك فهو سكندرى المنشأ تأسس عام 1987 على يد عازف الكيبورد عمرو حسن وعازف الجيتار إيهاب القلعي.

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