تفاصيل حفل "كردان" فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي لفريق "كردان"، وذلك على خشبة مسرح النهر يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسي، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخصوصًا الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينيات والتسعينيات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.

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