20سبتمبر.. أول حفل غنائي لحسين الجسمي في السعودية

يستعد الفنان حسين الجسمي، لحفله الغنائي في السعودية، على أحد اليخوت البرجية الضخمة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر على أحد اليخوت، في احتفالية مميزة لليوم الوطني من خلال رحلة "كروز" تضم عدد من الحفلات الغنائية بالإضافة إلى الاستمتاع

بالأجواء الصيفية الخلابة على متن اليخت.

تضم الفعالية حفل للهضبة عمرو دياب، الذي يقام اليوم، بالإضافة إلى حفل للفنان ماجد المهندي يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر.

وتستكمل هيئة الترفيه السعودية احتفالاتها باليوم الوطني في مدينة جدة بحدث غنائي

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ضخم، يضم عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم"محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، أحلام"، وذلك في مدينة الملك عبد الله الرياضية

يذكر أن الجسمي قد طرح مؤخراً أغنية "بالبنط العريض"، والتي حققت نجاحا جماهيريا ضخما وقياسيا، حيث كسرت حاجز الـ100 مليون مشاهدة، في مايقرب من شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.