خلال ساعات.. حفل مباشر لـ عمرو دياب في السعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب، خلال ساعات لحفله الغنائي البحري في السعودية، ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني هناك.
يقام الحفل على يخت بحري في البحر الأحمر، والتي تحمل عنوان "كروز اليوم الوطني"، وسيتم بث الحفل مباشرة مناليخت للجمهور، من خلال الصفحة الرسمية الراعية للحفل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ترقبوا عند الساعة ٤:٣٠ عصراً مشاهد من البث الحي لحفل الفنان عمرو دياب!#أبحر_في_الصيف #روح_السعودية pic.twitter.com/EGHl53cuFw— Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 14, 2020
يذكر ان دياب يستعد لحفله الثاني في السعودية، في مدينة جدة استكمالاًلاحتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر، في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
طرح دياب مؤخراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.
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