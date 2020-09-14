بعد تدهور حالتة الصحية.. خالد سامي فنان أسر قلوب الجماهير

خالد سامي ممثل سعودي ولد 4 ديسمبر 1961، تعرض لتدهور حالتة الصحية في الساعات الأخيرة الماضية، حسبما أكد الفنان ناصر القصبي.

يعاني الفنان خالد سامي من وعكة صحية منذ سبتمبر عام 2019، ونقل على إثرها مستشفى الحرس الوطني في الرياض لتلقي العلاج.

اقرأ أيضًا..ضحية جديدة لفتيات" التيك توك "في قبضة الشرطة

وعبر حسابه على تويتر، ناشد ناصر القصبي وزير الصحة توفيق الربيعة قائلًا:" الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة.. ونناشد معالي

Advertisements

وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكورًا، وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة وإلا سيموت بين أيدينا".

نشأة الفنان خالد سامي

ولد خالد سامي في بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، وانطلق إلى عالم الفن في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي،

وهي كانت بدايته.

ويعتبر برنامج أوراق ملونه وبرنامج من كل بستان زهرة أول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

ويعد الفنان خالد سامي أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، وسبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلًا ومنتجًا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بالولايات المتحدة، وقدم عددًا من المسرحيات مثل تحت الكراسي وعويس التاسع عشر في الثمانينيات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلًا عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل بوابة المتولي وطاش ما طاش وعائلة أبو رويشد، وأبو العصافير.