تفاصيل وموعد حفل فريق هوس باند بساقية الصاوي

يستعد فريق هوس باند لإحياء حفل إطلاق ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي مساء الخميس 17 سبتمبر، وذلك على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً. تمام الساعة الثامنة مساءً. يسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر "ميكس" مزيكا البروجريسيف والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره. الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره. Advertisements يذكر أن هَوَس.. فريق مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.

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