فن ومشاهير

عمرو دياب وحماقي وأنغام وتامر عاشور يحتفلون باليوم الوطني السعودي

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 في أولى حفلاتهم الغنائية بعد ، يعود عدد كبير من نجوم الوطن العربي، لحفلاتهم الغنائية، وذلك من خلال فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي، وذلك في مدينة جدة.

 

 تضم الفعاليات 4 من أبرز نجوم الغناء المصري، على مدار 3 أيام متتالية، حيث تبدأها الفنانة

أنغام بحفلها الغنائي يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر، بمشاركة الفنان تامر عاشور.

 والحفل الثاني يحييه الفنان محمد حماقي، وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر، وختامها مع حفل  الهضبة عمرو دياب، يوم السبت 26 سبتمبر.

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 تتم جميع الفعاليات في مدينة الملك عبدالله بجدة، على أن يتم طرح التذاكر للجمهور غداً الثلاثاء، التي تبدأ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر حتى الجمعة 26 من الشهر نفسه.

 

 تأتي الاحتفالية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، عن إحياء الحفلات الغنائية ذات الجماهيرية الضخمة، للحد من انتشار كورونا، التي تقام تحت شعار "همة حتى القمة".

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