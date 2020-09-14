حنان مطاوع تواصل تصوير القاهرة كابول

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، للمخرج حسام علي، وذلك بعد انقطاع دام لمدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك
يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق.
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