فن ومشاهير

حنان مطاوع تواصل تصوير القاهرة كابول

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 تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، للمخرج حسام علي، وذلك بعد انقطاع دام لمدة شهور بسبب أزمة .

 

 يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك

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ضد المنطقة العربية، خصوصًا مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

 

 يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق.

 

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