غدًا.. طرح ألبوم أصالة الجديد "لاتستسلم"

أعلنت الفنانة أصالة، عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد "لاتستسلم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة البرومو الدعائي للألبوم، وعلقت عليه قائلة:"باقي يوم واحد".

ألبوم "لاتستسلم"، ينتمي إلى اللون الخليجي، التي تقدمه أصالة دوماً بالإضافة إلى ألبوماتها المتنوعة بين اللهجة السورية والمصرية، والذي سيضم 20

أغنية حسب ماأعلنت في وقت سابق على حسابها عبر "انستجرام".

كان آخر إصدارات أصالة من الألبومات الغنائية من خلال ألبوم "في قربك" الذي ضم 10 أغاني منهم "حاجة ماتخصكش، جابو سيرته، يوم يومين، نكتة بايخة، حالة كركبة، حيطة سد"، وسجل

ملايين المشاهدات بعد طرحه على "يوتيوب"، وبعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

بالإضافة مشاركتها بأغنيتين، خلال الفترة الغنائية الماضية، حققتا نجاح جماهيري كبير، أولهما باللهجة الخليجية بعنوان "جيتني مكسور"، التي طرحتها في شهر يوينو الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلتأكثر من 14 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى كليب أغنية "الحب والسلام" الذي طرحته في شهر يوليو الماضي، عبر "يوتيوب"، وحقق اكثر من 2 مليون مشاهدة.

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