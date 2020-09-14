شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده.. كيف تقاسم يوسف الشريف وزوجته النجاح أسريا وفنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم يوسف شريف، بعيد ميلاده، اليوم الاثنين، والذى يعد أحد أبرز نجوم جيله لما قدمه من أدوار تألق خلالها بأدائه التمثيلى الذى جعله نجما يؤدى أدوار البطولة سواء بالأفلام أو المسلسلات، وكلل نجاحه بعلاقة زواج من المؤلفة والاستايلست إنجى علاء التي أصبحت كما يقال "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة"، فكانت هي الزوجة وأم أولاده وكانت الماكيير والاستايلست بالنسبة له وأيضا المؤلفة لأعماله الأخيرة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا.

ترجع قصة الحب التى جمعت الفنان يوسف الشريف وإنجى علاء، إلى لقاء صحفى لإحدى المجلات ليكون هذا اللقاء هو بداية ثمرة للتفكير فى الزواج منها بعد أن أعجب بشخصيتها وثقافتها واحترامها رغم كونه لم يثق فيها فى البداية لقصر قامتها.





وهو ما كشفه الفنان يوسف الشريف فى برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CbC، قائلا، بعد دورى في فيلم "هي فوضى"، لقيت المجلة اللى فيها انجى بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك"، ورغم عدم ثقتى فى قدراتها فى البداية لصغر سنها إلا انها غيرت وجهة لثقافتها ولبقاتها في إدارة الحوار وحسيت أنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها.

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وتابعت إنجى علاء بأن المرة الثانية جمعتهما بالصدفة فى إحدى العزومات، وبعد حديث صغير معها طلب منها الزواج ما تسبب فى مفاجئتها، فظهر التوتر اولقلق عليها وعندما تحدثت مع والدها ذهب للسؤال عنه ووجده غنسان جيد فوافق على الزواج.





ولم يقتصر النجاح على الحياة الأسرية فقط، بل امتدت إلى النجاح في الفن، بعد أن تولت إنجى حياته الفنية من ناحية المكياج وأستايلست ملابسه، بالإضافة إلى كتابة أعمال فنية له حققت نجاحا، ومن بين هذه الأعمال "المواطن إكس"، "لعبة إبليس"، "القيصر"، "كفر دلهاب" "بنى آدم"، مسلسل "النهاية".