شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The New Mutants يحقق إيرادات تصل إلى 29 مليون دولار رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The New Mutants فى ظل فيروس كورونا من تحقيق إيرادات وصلت إلى 29 مليون دولار حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 28 أغسطس الماضى.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم، والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

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وكانت الشركة المنتجة لفيلم The New Mutants أعلنت عن تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.