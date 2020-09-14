شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنان السعودى خالد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان السعودى ناصر القصبى، تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامى، بعد وجوده فى المستشفى منذ نحو عام بسبب وجود مشاكل فى الكلى والكبد، مناشد وزير الصحة فى المملكة الدكتور توفيق الربيعة، بسرعة التدخل الصحى مع الفنان خالد سامى، وإلا سوف يموت بين أيدينا.



الفنان خالد سامى

وكتب القصبى، عبر حسابه على تويتر: "الفنان خالد سامى الذى يرقد فى مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة وضعه الصحى الآن خطير ويتدهور بسرعة، وأنا أناشد معالى وزير الصحة توفيق الربيعة، بسرعة التدخل مشكوراً، وهذا رأى الفريق الطبى لإجراء عملية زراعه الكبد الآن وعلى وجه السرعة وإلا سيموت بين أيدينا".





فيما أعاد تركى سامى، تغريدة ناصر القصبى، موضحا أن والده يعانى من انتكاسة صحية منذ يومين، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية الأخيرة أثبتت أن الوالد يعانى فشلا فى الكلى والكبد، قائلا: "رقم ملف الوالد بالحرس الوطنى 2997198 قسم زراعة الكبد، الفحوصات عندهم له يومين الآن بالعناية بسبب انتكاس الحالة، يعانى الوالد فشل بالكلى والكبد وفصيلة الدم O+".

تركى سامى

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فيما قال الملحن السعودى فهد العبد الله: "الحبيب الصديق خالد سامى يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات فى أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا، دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا، ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".



فهد العبد الله أما المؤلف والشاعر السعودى حسن النجمى، فقال: "الفنان خالد سامى فى وضع صحى حرج فى مستشفى الحرس الوطنى بالرياض ويجب التدخل السريع لإنقاذه وزراعة كبد فى أسرع وقت، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً".

حسن النجمى وكان الفنان السعودى خالد سامى، تعرض لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى منذ أكثر من عام وتحديدا 12 سبتمبر 2019، حيث عانى من فشل كلوى نتيجة تدهور حالة الكبد لديه، وتم الإعلان مؤخرا عن سفره إلى الصين للخضوع لجراحة زرع كلى، بعد أن كشفت زوجته، أن الديوان الملكى السعودى سيساعد فى تحمل جزء من نفقات علاجه، غير أنه تأجل السفر بسبب أزمة جائحة كورونا "كوفيد - 19".



ويعد خالد سامى الذى قدم عدداً من الشخصيات التى أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير"، أحد الممثلين السعوديين الذين لهم بصمة فى الدراما السعودية، كما سبق له أن شارك فى الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.





حصل خالد سامى على شهادة الماجستير فى الإخراج من جامعة "كلورادو" بأمريكا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية فى الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتى "تحت الكراسى" و"عويس التاسع عشر" فى الثمانينات التى شاركت فى عدد من المهرجانات.