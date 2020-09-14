شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وحيدة للمرة الأولى بعد الإعلان عن قصة حبها الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة كاتى هولمز للمرة الأولى وحيدة منذ الإعلان عن قصة الحب التى تعيشها حالياً، حيث رصدتها أعين المصورين أثناء سيرها فى شوارع مدينة نيويورك، وهى فى إطلالة غير رسمية حسب ما جاء فى تقرير نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، وأكد فيه أن الممثلة التى تعيش قصة حب مع شيف شهير حرصت على التنزه وحدها فى الساعات الماضية.

كاتى هولمز فى ظهورها الأخير

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وكانت الفنانة كاتى هولمز قررت الكشف عن علاقتها مع الشيف إميليو فيتولو، الذى يعد طاهيا مشهورا في مدينة نيويورك، وذلك بعد عام كامل من الحفاظ على سرية علاقتهما وفقاً لما نشره موقع ديلي ميل في تقرير أخير أكد فيه أن النجمة الشهيرة التي سبق وارتبطت بالنجم توم كروز 6 أعوام في وقت سابق، تواعد الشيف فيتولو منذ عام، وراعت علي أن تستمر العلاقة في السرية بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين إلا أنها وخلال 3 أيام فقط نشر موقع الديلي ميل صوراً لهما أثناء تبادلهما القبلات في شوارع مدينة نيويورك من خلال تقريرين الأول نشر قبل يومين في حين نشر الثاني اليوم.



كاتى هولمز فى احدث ظهور لها

وهو ما يدل على تطور العلاقة بين الثنائي إلى حد كبير، حتى وصلت لقمة الرومانسية بينهما، وإلى الآن لم يتحدث اياً منهما عن تلك العلاقة إلا أنها قد حسمت حقيقتها وتأكدت من خلال الصور الأخيرة التي تم نشرها.

وكان كشف موقع TMZ عن وجود علاقة بين الثنائي إلا أنها لم تتأكد حيث ظن البعض أنها مجرد صداقة حين تم رصدهما فى صور وهما يتبادلا الضحك وكشفوا عن أن حبيب هولمز الجديد يعمل في مطعم Emilio's Ballato الموجود في سوهو ، وهو مطعم إيطالي قديم معروف باسم جلسة المشاهير كون يجتمع به أهم و أشهر نجوم العالم.