- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وحيدة للمرة الأولى بعد الإعلان عن قصة حبها الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كاتى هولمز فى ظهورها الأخير
وكانت الفنانة كاتى هولمز قررت الكشف عن علاقتها مع الشيف إميليو فيتولو، الذى يعد طاهيا مشهورا في مدينة نيويورك، وذلك بعد عام كامل من الحفاظ على سرية علاقتهما وفقاً لما نشره موقع ديلي ميل في تقرير أخير أكد فيه أن النجمة الشهيرة التي سبق وارتبطت بالنجم توم كروز 6 أعوام في وقت سابق، تواعد الشيف فيتولو منذ عام، وراعت علي أن تستمر العلاقة في السرية بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين إلا أنها وخلال 3 أيام فقط نشر موقع الديلي ميل صوراً لهما أثناء تبادلهما القبلات في شوارع مدينة نيويورك من خلال تقريرين الأول نشر قبل يومين في حين نشر الثاني اليوم.
كاتى هولمز فى احدث ظهور لها
وهو ما يدل على تطور العلاقة بين الثنائي إلى حد كبير، حتى وصلت لقمة الرومانسية بينهما، وإلى الآن لم يتحدث اياً منهما عن تلك العلاقة إلا أنها قد حسمت حقيقتها وتأكدت من خلال الصور الأخيرة التي تم نشرها.
وكان كشف موقع TMZ عن وجود علاقة بين الثنائي إلا أنها لم تتأكد حيث ظن البعض أنها مجرد صداقة حين تم رصدهما فى صور وهما يتبادلا الضحك وكشفوا عن أن حبيب هولمز الجديد يعمل في مطعم Emilio's Ballato الموجود في سوهو ، وهو مطعم إيطالي قديم معروف باسم جلسة المشاهير كون يجتمع به أهم و أشهر نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتى هولمز وحيدة للمرة الأولى بعد الإعلان عن قصة حبها الجديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.