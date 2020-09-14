شكرا لقرائتكم خبر عن "Mulan" يخيب الآمال فى أسبوعه الأول بعد طرحه فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح فيلم "Mulan" من إنتاج ديزني في الصين نهاية الأسبوع الماضي بأرقام مخيبة للآمال تبلغ 23 مليون دولار فقط، في حين أنها كانت لا تزال أعلى نسبة ربح في عطلة نهاية الأسبوع حيث جاءت أعلى من إيرادات الملحمة التاريخية "The Eight Hundred"، التي حققت 21.7 مليون دولار ، وفقًا لـMaoyan.

والمفارقة هنا أنه بحلول يوم الأحد ، تجاوزت ايرادات فيلم "The Eight Hundred" الصينى وهو فيلم حرب وطنى يفتقد روح الدعابة شباك التذاكر متخطيا علي فيلم "مولان".

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وفيلم ‪Mulan إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.