شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يتقدم ببلاغ ضد مجهول ينصب باسمه على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المخرج محمد سامى ببلاغ عبر محاميه شعبان سعيد، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة المخرج محمد سامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنشاء صفحة وهمية باسمه ويتحدث مع بنات راغبين فى الدخول إلى عالم الفن ويطلب منهم صوراً عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول للوسط الفنى.



بلاغ محمد سامى للنائب العام

وأضاف سامى فى البلاغ أنه بصفته مخرج مشهور واسمه محل ثقة للجميع فكان انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، وكان ذلك مما يضر باسم المخرج وسمعته وأسرته، والتمس سامى من النيابة العامة التحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.



بلاغ للنائب العام

وفى سياق متصل يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى من تأليف وائل عبد الله والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث عاد سامى لاستكمال التحضيرات بعد فترة من التوقف لعدم جاهزية السيناريو.

كما يستعد سامى لمسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه للعرض فى شهر رمضان 2021 ويجمع فيه النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشارك فى بطولته مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة وعدد آخر من الفنانين.

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