شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المسرح تعود بعد فترة ركود.. و"عيلة اتعملها بلوك" جديد محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من الركود وتوقف حركة المسرح بسبب جائحة كورونا يعود أبو الفنون من جديد ويعود الجمهور للمسرح الذى هو البطل الحقيقى لأنه غامر وخرج من بيته ليشاهد عملا مسرحيا ليتحدى كورونا متسلحا بكمامته وأدواته الاحترازية.

وتشهد الفترة الحالية عودة الحياة المسرحية سواء بعروض أو ببروفات فالكثير من العروض المسرحية التي استأنفت نشاطها تشهد حالة من الإقبال الجماهيري بالنسبة المتفق عليها وهي 25% فمسرحية "سيد درويش فنان الشعب" تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.



يوم ان قتلوا الغناء

أما مسرح الدولة استأنف المخرج خالد جلال عرض مسرحيته "سينما مصر" في مسرح النافورة بدار الأوبرا ثم نقل العرض إلي بيته الأول وهو مركز الإبداع الفني ويشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا ، كما عرض مسرح الطليعة "يوم أن قتلوا الغناء" من إخراج تامر كرم وبطولة ياسر صادق ، شادي سرور، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، تأليف محمد جمال.

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كما سيعود العرض المسرحي "محطة مصر" للجمهور من جديد، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس، في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل، على أن يقدم العرض خلال أيام الخميس، والجمعة، والأحد، من كل أسبوع، مع الالتزام بنسبة حضور 25 % للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والعرض من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس- التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة العمل كل من مجدي فكري، فاطمة محمد على، ديمة زناتي، نادين عطار، شكري عبدالله، رفعت ريان، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، ديكور سمير شاهين، عرائس د. ريم هيبة، موسيقى وألحان حاتم عزت، نحت عرائس محمود الطوبجي، ميكانزم يوسف مغاوري، مخرج منفذ رفعت ريان، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.



بروفات مسرحية محمد صبحي

كما سيتم افتتاح العرض المسرحي الجديد "عيلة الفقري"، خلال الشهر الحالي على المسرح العائم الكبير بالمنيل ليكون بداية جديدة لعودة نشاط فرقة المسرح الكوميدي والعرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من إخراج محمد متولي .

أما النجم الكبير محمد صبحي فيجري بروفات مسرحيته الجديدة " عيلة اتعملها بلوووك " علي مسرحه بمدينة سنبل وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراجه و بطولة فرقة استوديو الممثل ، وكان قد عرض تليفزيونيا ولأول مرة خلال موسم العيد عدد من مسرحياته الأخيرة وهي " أنا والنحلة والدبور " و" خيبتنا " و" غزل البنات " وخلال الفترة القريبة سوف يفتتح موسما مسرحيا جديدا من خلال عدة مسرحيات يجهز لها يبدأها بعيلة اتعمل لها بلوك .