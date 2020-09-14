ريما رحباني تنشر صورة لـ فيروز.. وتعلق:"انتي وأنا بيكفينا ضو القمر"

رنا صلاح الدين - شاركت المخرجة ريما رحباني، متابعيها بصورة لوالدتها النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز.

ونشرت ريما صورة "جارة القمر" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة:"إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر.. الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠"، وحازت الصورة إعجاب الكثير من محبي وعشق فيروز.

ريما رحباني

وحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة منزل النجمة فيروز الأيام الماضية، ومنحها جوقة الشرف أعلى وسام شرف فرنسي.

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وانتشرت خلال الأسابيع الماضية خبر وفاة النجمة فيروز، مما شكل حالة من القلق والصدمة للجمهور.

وخرجت ابنتها ريما رحباني لترد على تلك الأخبار، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاته! وكأنه هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات!".

وأضافت:"اقتراح شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا به الوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟ صباح الخير والألف الثالث!".