نورهان تمارس رياضتها المفضلة على شاطئ البحر.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية نورهان جمهورها بمجموعة صور لها، وهي تمارس رياضتها المفضلة، على شاطئ البحر.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي تمارس رياضة "اليوجا"، وعلقت قائلة: "ميديتيشن".

وكانت الفنانة المصرية نورهان قد شاركت جمهورها مؤخرا، بصورة حديثة لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

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الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: أحب تجاعيدي، إنها ما أنا عليه".

نورهان كشفت عن عمرها الحقيقي، بقولها: "أنا عمري 38 عامًا وهذا لا يضايقني إطلاقا، لن ألجأ للبوتوكس، فأنا أحب نفسي، وأحمد الله على ذلك".

يذكر أن الفنانة نورهان قد شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "ليالينا 80"، والذي لعب بطولته كل من إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.