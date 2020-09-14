فيديو| مصطفى شوقي يتخطى بـ"عرقسوسي" الـ3 مليون مشاهدة

رنا صلاح الدين - يواصل الفنان مصطفى شوقي، نجاحه بكليب أغنيته الجديدة "عرقسوسي" التي طرحها الأيام القليلة الماضية وبالتحديد يوم 10 سبتمبر الجاري. وتخطى الكليب الذي طرح عبر قناة فري ميوزك بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، حاجز الـ3 مليون مشاهدة. يقول مطلع الأغنية:"أنا لو عطشان في صحرا انتي عرقسوسي لو جيبي مافهش نكلة انتي كل فلوسي الدنيا وهي ضلمة انتي كشافي وفانوسي ياللي مهمة عندي أوي نقطت أنا بطاقيتي .. نقطت إكمني غاوي لفيت ببخور في بيتي زي الحاوي المخاوي". Advertisements "عرقسوسي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي توما، إخراج نصر محروس. وقدم مصطفى شوقي تتر مسلسل "القمر أخر الدنيا"، التي قامت ببطولته الفنانة بشرى، وعرض في السباق الرمضاني الماضي. الأغنية من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان شاشو، وهندسة صوت محمد صقر.

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